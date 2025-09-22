«У нас четыре перелома». Епанчинцев — о травмированных игроках «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после поражения от «Северстали» (2:4) ответил на вопрос о травмированных игроках команды.

— Кого потеряли из-за травмы сегодня?

— Неколенко. У нас четыре травмы, четыре перелома. Нет травм приводящих каких-то. Не хватает ротации и конкуренции нам. Хотелось сегодня и освежить, и наказать кого-то. Мы это не можем сделать, у нас много травм.

— Кто-то из травмированных близок к возвращению?

— Перелом – месяц отсутствия.

— И Климович тоже?

— Да, ему шайба попала в последней игре. Перелом голеностопа долго заживает, месяц минимум, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.