Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Епанчинцев рассказал, есть ли у «Сибири» интерес к Лихачёву и Тертышному

Епанчинцев рассказал, есть ли у «Сибири» интерес к Лихачёву и Тертышному
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос, проявляет ли клуб интерес к нападающему «Локомотива» Ярославу Лихачёву и форварду «Торпедо» Никите Тертышному.

— Обсуждали ли кандидатуру Лихачёва с менеджментом, его сегодня, по слухам, выставили на трансфер?
— Будет время – пообщаемся, поговорим. Были бы возможности ещё, я бы с радостью усилил позицию. Не только Лихачёвым.

— Вы сказали, что не только Лихачёвым, рассматривали Никиту Тертышного, которого пробует обменять «Торпедо»?
— Я не могу говорить такие вещи, я бы с удовольствием, конечно, рассмотрел. Не хватает нам нападающих для конкуренции, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
«У нас четыре перелома». Епанчинцев — о травмированных игроках «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android