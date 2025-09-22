Епанчинцев рассказал, есть ли у «Сибири» интерес к Лихачёву и Тертышному

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос, проявляет ли клуб интерес к нападающему «Локомотива» Ярославу Лихачёву и форварду «Торпедо» Никите Тертышному.

— Обсуждали ли кандидатуру Лихачёва с менеджментом, его сегодня, по слухам, выставили на трансфер?

— Будет время – пообщаемся, поговорим. Были бы возможности ещё, я бы с радостью усилил позицию. Не только Лихачёвым.

— Вы сказали, что не только Лихачёвым, рассматривали Никиту Тертышного, которого пробует обменять «Торпедо»?

— Я не могу говорить такие вещи, я бы с удовольствием, конечно, рассмотрел. Не хватает нам нападающих для конкуренции, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.