Хоккей

Уилсон прокомментировал поражение «Сибири» от «Северстали»

Комментарии

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Думбадзе, Грудинин) – 03:03 (5x5)     0:2 Скоренов (Иванцов, Квочко) – 19:15 (5x5)     0:3 Абросимов (Лишка, Калдис) – 19:58 (5x5)     1:3 Уилсон (Сошников, Рассказов) – 36:44 (5x5)     2:3 Уилсон (Сошников, Приски) – 47:11 (5x4)     2:4 Подшивалов (Ващенко, Скоренов) – 56:40 (5x5)    

— Скотт, почему не получился первый период?
— Возможно, сказалась поездка на Дальний Восток. Но не факт.

— Силовое давление помогло переломить ситуацию?
— Да, действительно, против такой быстрой команды и нужно играть в силовой хоккей. Поэтому во втором периоде сыграли лучше.

— Почему «Сибирь» статистически лучше всего играет в третьих периодах?
— Новая команда, может быть, из-за этого тяжело вкатываемся в матч, а раскачиваться начинаем только ближе к концу, — передаёт слова Уилсона корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новости. Хоккей
