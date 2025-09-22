Уилсон прокомментировал поражение «Сибири» от «Северстали»

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон подвёл итоги матча с «Северсталью» (2:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Скотт, почему не получился первый период?

— Возможно, сказалась поездка на Дальний Восток. Но не факт.

— Силовое давление помогло переломить ситуацию?

— Да, действительно, против такой быстрой команды и нужно играть в силовой хоккей. Поэтому во втором периоде сыграли лучше.

— Почему «Сибирь» статистически лучше всего играет в третьих периодах?

— Новая команда, может быть, из-за этого тяжело вкатываемся в матч, а раскачиваться начинаем только ближе к концу, — передаёт слова Уилсона корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.