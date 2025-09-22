Нападающий «Сибири» Уилсон рассказал о «химии» в связке с Сошниковым

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон заявил, что они с форвардом команды Никитой Сошниковым хорошо взаимодействуют, однако отметил, что в любом случае для сыгранности нужно время.

— Можно ли сказать, что с Сошниковым образовалась «химия»?

— Да, конечно, для того чтобы сыграться, нужно время. Но, судя по прошлым играм, да, хорошо взаимодействуем, — передаёт слова Уилсона корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Оба хоккеиста пополнили состав «Сибири» этим летом. Прошлый сезон Уилсон провёл в «Салавате Юлаеве», где набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф Скотт записал на свой счёт 16 (7+9) очков. Сошников минувший сезон провёл в «Адмирале», сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате, забросил 22 шайбы и отдал 19 голевых передач. Также Никита сыграл пять встреч в плей-офф и набрал 5 (3+2) очков.