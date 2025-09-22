Нападающий «Сибири» Уилсон — о «Северстали»: против них очень сложно играть

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон высоко оценил игру «Северстали» после поражения от череповецкого клуба со счётом 2:4.

— Успели понять, какой секрет против такой быстрой и атакующей команды?

— Я провёл в лиге четыре года, они так всегда играют. Хорошая команда, которая быстро работает с шайбой. Против них очень сложно играть, — передаёт слова Уилсона корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с восемью очками после семи встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции КХЛ.