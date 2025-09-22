Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сибири» Уилсон — о «Северстали»: против них очень сложно играть

Комментарии

Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон высоко оценил игру «Северстали» после поражения от череповецкого клуба со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Думбадзе, Грудинин) – 03:03 (5x5)     0:2 Скоренов (Иванцов, Квочко) – 19:15 (5x5)     0:3 Абросимов (Лишка, Калдис) – 19:58 (5x5)     1:3 Уилсон (Сошников, Рассказов) – 36:44 (5x5)     2:3 Уилсон (Сошников, Приски) – 47:11 (5x4)     2:4 Подшивалов (Ващенко, Скоренов) – 56:40 (5x5)    

— Успели понять, какой секрет против такой быстрой и атакующей команды?
— Я провёл в лиге четыре года, они так всегда играют. Хорошая команда, которая быстро работает с шайбой. Против них очень сложно играть, — передаёт слова Уилсона корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с восемью очками после семи встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции КХЛ.

Комментарии
