Нападающий «Сибири» Уилсон — о «Северстали»: против них очень сложно играть
Нападающий «Сибири» Скотт Уилсон высоко оценил игру «Северстали» после поражения от череповецкого клуба со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Абросимов (Думбадзе, Грудинин) – 03:03 (5x5) 0:2 Скоренов (Иванцов, Квочко) – 19:15 (5x5) 0:3 Абросимов (Лишка, Калдис) – 19:58 (5x5) 1:3 Уилсон (Сошников, Рассказов) – 36:44 (5x5) 2:3 Уилсон (Сошников, Приски) – 47:11 (5x4) 2:4 Подшивалов (Ващенко, Скоренов) – 56:40 (5x5)
— Успели понять, какой секрет против такой быстрой и атакующей команды?
— Я провёл в лиге четыре года, они так всегда играют. Хорошая команда, которая быстро работает с шайбой. Против них очень сложно играть, — передаёт слова Уилсона корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла шесть матчей, в которых набрала шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с восемью очками после семи встреч располагается на четвёртой строчке Западной конференции КХЛ.
