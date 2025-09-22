«Они преподнесут сюрприз всей лиге». Буцаев — о Крикунове и «Сочи»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев выразил мнение, что главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов раскроет потенциал команды. Напомним, 75-летний специалист возглавил южный клуб в межсезонье.

«Крикунов – мэтр российского хоккея. Его команды всегда отличались хорошей физической готовностью. «Сочи» показывает это на старте чемпионата. Команда пытается компенсировать недостаток мастерства желанием и работоспособностью, хотя многие из игроков «Сочи» уже прошли спортивное становление. Они не первый год выступают в КХЛ. Клуб ещё не до конца раскрыл свой потенциал. Крикунов и «Сочи» ещё преподнесут сюрприз всей лиге», – приводит слова Буцаева Metaratings.