«Играют как бог на душу положит». Плющев — о старте «Ак Барса»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал неудачный старт «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ. В семи матчах регулярного чемпионата казанский клуб потерпел пять поражений.

«У тренера своё видение проблем команды. Думаю, они связаны в большей степени с психологией. Хоккеисты слишком уверены в своих силах, выходят на лёд не биться, а весело поиграть. Есть проблемы с технико-тактической работой, цельного рисунка не видно. Играют как бог на душу положит. В индивидуальном плане собраны сильные хоккеисты, но надеяться только на своё мастерство нельзя.

Что касается слухов об отставке Гатиятулина, это связано с внутренней политикой клуба, я такие вещи не комментирую. Скажу лишь, что хоккей, который показывает даже не «Ак Барс», а игроки «Ак Барса», не удовлетворяет никого — ни болельщиков, ни специалистов, ни тренерский штаб, ни руководство клуба. А уж какие решения они будут принимать, это их дело», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».