Главная Хоккей Новости

Защитник «Эдмонтона» Нурс: мы должны продолжать стучаться в дверь и давать себе шанс

Защитник «Эдмонтона» Нурс: мы должны продолжать стучаться в дверь и давать себе шанс
Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелл Нурс назвал прогрессом выход «нефтяников» в финал Кубка Стэнли два раза подряд. Канадский клуб дважды проиграл «Флориде Пантерз» в финалах Кубка Стэнли в прошлых двух сезонах.

«Разочарование от поражения в финале прошлого сезона воспринимается, пожалуй, немного тяжелее, ведь с этого ты начинаешь отпуск, верно? Это тот результат, который берёшь с собой в лето. При этом всегда нужно смотреть на вещи шире и видеть очевидный прогресс. Два года подряд выйти в финал Кубка Стэнли – это тоже прогресс. Но тем не менее проигрывать неприятно, и это тебя не отпускает.

Когда команда набирает обороты, но проигрывает в первом раунде, тебе говорят: «Просто держись. Всё будет хорошо». Теперь мы дважды вышли в финал Кубка Стэнли, и чем скорее ты приближаешься, тем больше ощущается, что что-то нужно изменить.

Но это не так. Мы должны продолжать стучаться в дверь и давать себе шанс. Ребята, которые прошли через два финала, должны опираться на этот опыт и знания, которые мы накопили», – приводит слова Нурса Sportsnet.

