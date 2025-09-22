Лучший бомбардир в истории ВХЛ Даниил Ердаков завершил карьеру в 36 лет

Лучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории Всероссийской хоккейной лиги Даниил Ердаков объявил о завершении профессиональной карьере хоккеиста. Последний матч в ВХЛ нападающий провёл год назад.

«Посоветовавшись со своими близкими, я принял неприятное для меня решение, что карьеру игрока я завершаю», — приводит слова Ердакова телеграм-канал лиги.

Даниилу 36 лет, он является воспитанником челябинского хоккея. Дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге в 2010 году за «Мечел». Всего на счету Ердакова 729 матчей в ВХЛ, 214 заброшенных шайб и 318 результативных передач при показателе полезности «+127».