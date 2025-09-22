Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лучший бомбардир в истории ВХЛ Даниил Ердаков завершил карьеру в 36 лет

Лучший бомбардир в истории ВХЛ Даниил Ердаков завершил карьеру в 36 лет
Комментарии

Лучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории Всероссийской хоккейной лиги Даниил Ердаков объявил о завершении профессиональной карьере хоккеиста. Последний матч в ВХЛ нападающий провёл год назад.

«Посоветовавшись со своими близкими, я принял неприятное для меня решение, что карьеру игрока я завершаю», — приводит слова Ердакова телеграм-канал лиги.

Даниилу 36 лет, он является воспитанником челябинского хоккея. Дебютировал во Всероссийской хоккейной лиге в 2010 году за «Мечел». Всего на счету Ердакова 729 матчей в ВХЛ, 214 заброшенных шайб и 318 результативных передач при показателе полезности «+127».

Материалы по теме
Официально
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Кирилл Петров пополнил состав клуба ВХЛ «Челны»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android