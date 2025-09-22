Скидки
Главная Хоккей Новости

Александр Радулов оформил свой первый хет-трик за «Локомотив» в матче с «Сочи»

Аудио-версия:
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Сочи». Идёт третий период — счёт 4:0 в пользу железнодорожников.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 А. Радулов (Сергеев, Береглазов) – 03:06 (5x5)     2:0 Волков (Береглазов, Ульев) – 13:11 (5x5)     3:0 А. Радулов (Гернат, Елесин) – 38:17 (5x5)     4:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 44:18 (5x4)     5:0 Шалунов (Сергеев) – 54:27 (4x4)    

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов оформил свой первый хет-трик за ярославский клуб. Форвард отметился на четвёртой, 39-й и 45-й минуте. Таким образом, Александр оформил хет-трик за свой четвёртый клуб КХЛ. Ранее Радулов записал на свой счёт три гола за матч в составе «Салавата Юлаева», ЦСКА и «Ак Барса».

Напомним, 39-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. По итогам прошедшего плей-офф Александр был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность. Вместе с ярославским клубом Радулов стал обладателем Кубка Гагарина.

Комментарии
