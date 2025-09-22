«Локомотив» всухую разгромил «Сочи», у Радулова — хет-трик

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 22 сентября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 5:0.

На четвёртой минуте нападающий Александр Радулов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 14-й минуте форвард Александр Волков удвоил преимущество ярославцев. На 39-й минуте Радулов оформил дубль. На 45-й минуте Радулов оформил хет-трик. На 55-й минуте нападающий Максим Шалунов забросил пятую шайбу в ворота «Сочи».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с пятью очками после шести встреч располагается на 10-й строчке Запада.