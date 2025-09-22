Скидки
Локомотив — Сочи, результат матча 22 сентября 2025 года, счет 5:0, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» всухую разгромил «Сочи», у Радулова — хет-трик
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 А. Радулов (Сергеев, Береглазов) – 03:06 (5x5)     2:0 Волков (Береглазов, Ульев) – 13:11 (5x5)     3:0 А. Радулов (Гернат, Елесин) – 38:17 (5x5)     4:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 44:18 (5x4)     5:0 Шалунов (Сергеев) – 54:27 (4x4)    

На четвёртой минуте нападающий Александр Радулов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 14-й минуте форвард Александр Волков удвоил преимущество ярославцев. На 39-й минуте Радулов оформил дубль. На 45-й минуте Радулов оформил хет-трик. На 55-й минуте нападающий Максим Шалунов забросил пятую шайбу в ворота «Сочи».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с пятью очками после шести встреч располагается на 10-й строчке Запада.

