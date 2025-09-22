Скидки
Матч-центр:
Хоккей

Динамо Мн — Барыс, результат матча 22 сентября 2025 года, счет 1:0 ОТ, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в овертайме благодаря голу Сэма Энаса
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Барыс» из Астаны. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 0
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Энас (Лимож, Брук) – 63:06 (3x3)    

В основное время команды не смогли открыть счёт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий минчан Сэм Энас.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло шесть матчей, в которых набрало восемь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с семью очками после семи встреч располагается на седьмой строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
