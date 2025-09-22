Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в овертайме благодаря голу Сэма Энаса

Сегодня, 22 сентября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Барыс» из Астаны. Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 1:0.

В основное время команды не смогли открыть счёт. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий минчан Сэм Энас.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло шесть матчей, в которых набрало восемь очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с семью очками после семи встреч располагается на седьмой строчке Восточной конференции.