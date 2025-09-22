«Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне, проиграв «Шанхайским Драконам» в овертайме

Сегодня, 22 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали нижегородское «Торпедо». Победу в овертайме одержали хоккеисты китайского клуба со счётом 1:0.

В основное время счёт открыт не был. В овертайме победную шайбу на свой счёт записал нападающий «драконов» Ник Меркли.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли шесть матчей, в которых набрали семь очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 13 очками после семи встреч располагается на первой строчке Запада.