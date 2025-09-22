Александр Радулов стал третьим игроком старше 38 лет, оформившим хет-трик в КХЛ
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком старше 38 лет, сделавшим хет-трик в матчах Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. Форвард отметился тремя заброшенными шайбами в матче с «Сочи» (5:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 А. Радулов (Сергеев, Береглазов) – 03:06 (5x5) 2:0 Волков (Береглазов, Ульев) – 13:11 (5x5) 3:0 А. Радулов (Гернат, Елесин) – 38:17 (5x5) 4:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 44:18 (5x4) 5:0 Шалунов (Сергеев) – 54:27 (4x4)
Рекорд принадлежит Олегу Петрову (39 лет 349 дней), на его счету два хет-трика и один покер после 38 лет. Второе место занял Радулов (39 лет 79 дней), отодвинув Максима Афиногенова (39 лет 18 дней).
Отметим, что Александр оформил хет-трик за свой четвёртый клуб КХЛ. Ранее Радулов записал на свой счёт три гола за матч в составе «Салавата Юлаева», ЦСКА и «Ак Барса».
