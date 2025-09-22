Александр Радулов стал третьим игроком старше 38 лет, оформившим хет-трик в КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов стал третьим игроком старше 38 лет, сделавшим хет-трик в матчах Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ. Форвард отметился тремя заброшенными шайбами в матче с «Сочи» (5:0).

Рекорд принадлежит Олегу Петрову (39 лет 349 дней), на его счету два хет-трика и один покер после 38 лет. Второе место занял Радулов (39 лет 79 дней), отодвинув Максима Афиногенова (39 лет 18 дней).

Отметим, что Александр оформил хет-трик за свой четвёртый клуб КХЛ. Ранее Радулов записал на свой счёт три гола за матч в составе «Салавата Юлаева», ЦСКА и «Ак Барса».