«Барыс» нанёс восемь бросков за матч с «Динамо» Минск. Это худший результат в истории КХЛ

«Барыс» нанёс всего восемь бросков за матч с минским «Динамо» (0:1 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба КХЛ, это минимальное число бросков со стороны одной команды в истории лиги.

У команды Михаила Кравца три броска в створ в первом периоде, один во втором и четыре – в третьем. В овертайме клуб не нанёс ни одного броска.

По девять бросков со стороны одной команды в КХЛ было в следующих матчах: «Лада» — ЦСКА (0:3), 23 сентября 2014 года; «Трактор» — «Нефтехимик» (1:0), 17 декабря 2018 года; «Торпедо» ЦСКА (1:2), 30 декабря 2018 года; «Лада» «Северсталь» (1:4), 02 ноября 2023 года.