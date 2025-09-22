«Барыс» нанёс восемь бросков за матч с «Динамо» Минск. Это худший результат в истории КХЛ
«Барыс» нанёс всего восемь бросков за матч с минским «Динамо» (0:1 ОТ) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба КХЛ, это минимальное число бросков со стороны одной команды в истории лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 0
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Энас (Лимож, Брук) – 63:06 (3x3)
У команды Михаила Кравца три броска в створ в первом периоде, один во втором и четыре – в третьем. В овертайме клуб не нанёс ни одного броска.
По девять бросков со стороны одной команды в КХЛ было в следующих матчах: «Лада» — ЦСКА (0:3), 23 сентября 2014 года; «Трактор» — «Нефтехимик» (1:0), 17 декабря 2018 года; «Торпедо» ЦСКА (1:2), 30 декабря 2018 года; «Лада» «Северсталь» (1:4), 02 ноября 2023 года.
