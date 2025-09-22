Скидки
Хоккей Новости

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал первое поражение команды в сезоне

Главный тренер «Торпедо» прокомментировал первое поражение команды в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвёл итоги матча с «Шанхайскими Драконами». Нижегородская команда потерпела первое поражение в сезоне, проиграв китайскому клубу в овертайме со счётом 0:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 0
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Меркли (Рендулич, Спунер) – 63:09 (4x3)    

– Насколько обидно упускать очки таким способом?
– Поражения разные бывают. Сегодня команды оставили на площадке много сил. Чего-то не хватило. Сегодня соперник больше хотел.

– Делали акцент на силовой борьбе перед матчем?
– Обсуждали это перед игрой. В начале матча было много стычек. Хотели с первых смен обозначить, что мы к этой игре готовы.

– Насколько сильно сказались удаления?
– Они всегда нарушают ритм игры. Определённая группа ребят начинает получать больше времени. Наши защитники получили большую нагрузку. Все в равных условиях, надо грамотнее играть и внимательнее следить за сменами.

– Гол – следствие усталости вратаря?
– Это игровой эпизод, здесь может произойти всё. Такие шайбы случаются. Жаль, что она залетела в наши ворота, — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Видео
«Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне, проиграв «Шанхайским Драконам» в овертайме
