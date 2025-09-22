Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан оценил победу над «Торпедо»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0 ОТ) во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 0
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Меркли (Рендулич, Спунер) – 63:09 (4x3)
– Хорошая игра, обе команды показывали хороший хоккей на протяжении всего матча. Нам повезло победить в овертайме, сегодня оба вратаря играли отлично. Очень рад победе. Сегодня была отличная игра.
– Насколько психологически было важно нанести первое поражение «Торпедо»?
– Мы разговаривали об этом. Нам нужна была хорошая победа после тяжёлого выезда. Это был отличный вызов, мы на него ответили. И удалось забросить первыми, это тоже хорошо, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
