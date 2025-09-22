Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан рассказал о выезде на Дальний Восток

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан рассказал о выезде на Дальний Восток
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан поделился своими впечатлениями от выезда на Дальний Восток. Китайский клуб провёл матчи с «Амуром» (4:5) и «Адмиралом» (0:4) в Хабаровске и Владивостоке соответственно.

– Как вам выезд на Дальний Восток?
– Долгий перелёт. Мне понравились два города, в которых мы играли. Здорово, что эта поездка случилась на раннем этапе сезона. Ждал, что поездка будет тяжёлой. Мы не смогли победить, но наша команда сражалась. Оказалось не так плохо, как я ожидал, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли шесть матчей, в которых набрали семь очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Как «Шанхайские Драконы» стартовали в КХЛ. Что от них ждать дальше?
Как «Шанхайские Драконы» стартовали в КХЛ. Что от них ждать дальше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android