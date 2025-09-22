Главный тренер «Шанхайских Драконов» Галлан рассказал о выезде на Дальний Восток

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан поделился своими впечатлениями от выезда на Дальний Восток. Китайский клуб провёл матчи с «Амуром» (4:5) и «Адмиралом» (0:4) в Хабаровске и Владивостоке соответственно.

– Как вам выезд на Дальний Восток?

– Долгий перелёт. Мне понравились два города, в которых мы играли. Здорово, что эта поездка случилась на раннем этапе сезона. Ждал, что поездка будет тяжёлой. Мы не смогли победить, но наша команда сражалась. Оказалось не так плохо, как я ожидал, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли шесть матчей, в которых набрали семь очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.