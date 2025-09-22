Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли высказался о сухой победе «Локомотива» над «Сочи»

Боб Хартли высказался о сухой победе «Локомотива» над «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Сочи» (5:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 А. Радулов (Сергеев, Береглазов) – 03:06 (5x5)     2:0 Волков (Береглазов, Ульев) – 13:11 (5x5)     3:0 А. Радулов (Гернат, Елесин) – 38:17 (5x5)     4:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 44:18 (5x4)     5:0 Шалунов (Сергеев) – 54:27 (4x4)    

«После эмоциональной победы над ЦСКА была опасность перед этой игрой. «Сочи» хорошо начал сезон. Сегодня утром мы говорили о предстоящем матче. Не о хоккее, а о человеческой натуре. После такой поддержки в Москве мы не могли плохо сыграть дома. Для нас важно побеждать в Ярославле, а не говорить соперникам «добро пожаловать». Это нужно для психологии. Радулов — классный лидер не только на льду, но и за его пределами. Он работяга, ведёт за собой партнёров. Я очень рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

Материалы по теме
Хмелевски обменяют в «Авангард», у Радулова первый хет-трик за «Локомотив». Итоги дня КХЛ
Видео
Хмелевски обменяют в «Авангард», у Радулова первый хет-трик за «Локомотив». Итоги дня КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android