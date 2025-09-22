Боб Хартли высказался о сухой победе «Локомотива» над «Сочи»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Сочи» (5:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 А. Радулов (Сергеев, Береглазов) – 03:06 (5x5) 2:0 Волков (Береглазов, Ульев) – 13:11 (5x5) 3:0 А. Радулов (Гернат, Елесин) – 38:17 (5x5) 4:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 44:18 (5x4) 5:0 Шалунов (Сергеев) – 54:27 (4x4)
«После эмоциональной победы над ЦСКА была опасность перед этой игрой. «Сочи» хорошо начал сезон. Сегодня утром мы говорили о предстоящем матче. Не о хоккее, а о человеческой натуре. После такой поддержки в Москве мы не могли плохо сыграть дома. Для нас важно побеждать в Ярославле, а не говорить соперникам «добро пожаловать». Это нужно для психологии. Радулов — классный лидер не только на льду, но и за его пределами. Он работяга, ведёт за собой партнёров. Я очень рад, что у наших молодых игроков есть возможность расти под присмотром такого лидера», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.
