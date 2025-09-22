«Не получилась у нас игра». Главный тренер «Сочи» Крикунов — о 0:5 от «Локомотива»

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Не получилась у нас игра. Мы старались, но напротив был чемпион. Нужно забивать, нападающие обязаны это делать, ведь с нулём не выиграешь. Мы делали всё, что могли. В третьем периоде схватили большой штраф. Общее в наших поражениях — то, что не можем забить, есть проблемы в атаке», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» с пятью очками после шести встреч располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.