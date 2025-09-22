«Не получилась у нас игра». Главный тренер «Сочи» Крикунов — о 0:5 от «Локомотива»
Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов прокомментировал разгромное поражение от «Локомотива» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 А. Радулов (Сергеев, Береглазов) – 03:06 (5x5) 2:0 Волков (Береглазов, Ульев) – 13:11 (5x5) 3:0 А. Радулов (Гернат, Елесин) – 38:17 (5x5) 4:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 44:18 (5x4) 5:0 Шалунов (Сергеев) – 54:27 (4x4)
«Не получилась у нас игра. Мы старались, но напротив был чемпион. Нужно забивать, нападающие обязаны это делать, ведь с нулём не выиграешь. Мы делали всё, что могли. В третьем периоде схватили большой штраф. Общее в наших поражениях — то, что не можем забить, есть проблемы в атаке», — приводит слова Крикунова официальный сайт КХЛ.
«Сочи» с пятью очками после шести встреч располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.
