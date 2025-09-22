Сегодня, 22 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 22 сентября 2025 года:

«Амур» — «Динамо» М — 1:3;

«Сибирь» — «Северсталь» — 2:4;

«Локомотив» — «Сочи» — 5:0;

«Динамо» Мн — «Барыс» — 1:0 ОТ;

«Шанхайские Драконы» — «Торпедо» — 1:0 ОТ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.