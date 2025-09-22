Результаты матчей ВХЛ на 22 сентября 2025 года

Сегодня, 22 сентября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 22 сентября 2025 года:

«Кристалл» – «Челмет» — 2:5;

«Дизель» – «Горняк-УГМК» — 3:1;

«Олимпия» – АКМ — 2:1 Б.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».