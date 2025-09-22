Результаты матчей МХЛ на 22 сентября 2025 года

Сегодня, 22 сентября, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 22 сентября 2025 года:

«Тайфун» – «Красная Армия» — 1:2 Б;

«Белые Медведи» – «Локо-76» — 3:2 ОТ;

МХК «Динамо» СПб – «Красная Машина-Юниор» — 4:0.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.