Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Массажист «Автомобилиста» рассказал, как за 40 лет изменилась его работа

Массажист «Автомобилиста» рассказал, как за 40 лет изменилась его работа
Аудио-версия:
Комментарии

Массажист «Автомобилиста» Ильшат Гайнуллин ответил на вопрос, как за 40 лет изменились технологии в его работе.

— Как изменились технологии за 40 лет? Что остаётся неизменным?
— Кушетка была всегда. Правда, сейчас они сами более современными стали, а тогда была либо деревянная, либо металлическая кушетка: один, два варианта, много их при СССР не делали. Были свои средства в то время, типа «мазилок», теперь они ушли вперёд, появились гели. Медицина идёт вперёд, а за ней и фармакология, качество улучшается. Есть масла для массажа специальные, с разными ароматами — а тогда было просто оливковое, гречишное, например.

Кроме того, мы тогда вокруг команды были, помогали. Надо принести воды, принесём, чай разольём, полотенца разложим, всё это делалось попутно. Сейчас есть конкретный обслуживающий персонал, а тогда была пара человек, да и таких больших потребностей не было, попроще все были. Хоккеисты тогда много что делали: сейчас они разделись и ушли, а тогда сами стирали вещи, сами грузили и развешивали. Никто их тогда не баловал. Единственное — они были хоккеистами, но всё равно числились слесарями, техниками и другими, — сказал Гайнуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильшатом Гайнуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Нога у Дацюка не совсем прямая, но голова уникальная». Беседа с легендой «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Нога у Дацюка не совсем прямая, но голова уникальная». Беседа с легендой «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android