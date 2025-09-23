Массажист «Автомобилиста» рассказал, как за 40 лет изменилась его работа

Массажист «Автомобилиста» Ильшат Гайнуллин ответил на вопрос, как за 40 лет изменились технологии в его работе.

— Как изменились технологии за 40 лет? Что остаётся неизменным?

— Кушетка была всегда. Правда, сейчас они сами более современными стали, а тогда была либо деревянная, либо металлическая кушетка: один, два варианта, много их при СССР не делали. Были свои средства в то время, типа «мазилок», теперь они ушли вперёд, появились гели. Медицина идёт вперёд, а за ней и фармакология, качество улучшается. Есть масла для массажа специальные, с разными ароматами — а тогда было просто оливковое, гречишное, например.

Кроме того, мы тогда вокруг команды были, помогали. Надо принести воды, принесём, чай разольём, полотенца разложим, всё это делалось попутно. Сейчас есть конкретный обслуживающий персонал, а тогда была пара человек, да и таких больших потребностей не было, попроще все были. Хоккеисты тогда много что делали: сейчас они разделись и ушли, а тогда сами стирали вещи, сами грузили и развешивали. Никто их тогда не баловал. Единственное — они были хоккеистами, но всё равно числились слесарями, техниками и другими, — сказал Гайнуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.