Массажист «Автомобилиста» рассказал, как проходит стандартный сеанс работы с игроком

Массажист «Автомобилиста» Ильшат Гайнуллин объяснил, чем спортивный массаж отличается от классического, и рассказал о стандартном сеансе работы с игроком.

— Чем спортивный массаж отличается от классического?

— Руки те же, приёмы те же. Перед тренировками, перед играми просто идёт энергичный разогревающий массаж, чтобы мышцы размять, разогреть. Можно и крем разогревающий добавить, чтобы вывести на рабочий уровень. После больших нагрузок идёт восстановительный массаж: он более слабый, человека надо успокоить после беготни, стрессов, идёт разглаживание, лёгкое растирание, чтобы снять напряжение. Грубо говоря — нужно, чтобы тело уснуло. Накануне тоже делаются массажи, хорошее разминание с приёмами, чтобы улучшить кровообращение, вывести застои, чтобы на следующий день человек подошёл с хорошими мышцами.

— Из чего состоит полноценный сеанс массажа?

— Сначала подготовка поверхности, лёгкое поглаживание, разминание. Нужен прилив крови, лёгкое покраснение тела. Когда кожа становится более тёплой, используешь более глубокие приёмы, проникаешь поглубже, чтобы не начинать резко и не было больно. Лечебные массажи примерно так и делаются: сначала подготовка, — сказал Гайнуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.