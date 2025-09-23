«Посещал в больнице, но мы не могли сделать операцию». Массажист «Автомобилиста» о Дацюке

Массажист «Автомобилиста» Ильшат Гайнуллин рассказал о совместной работе с экс-нападающим команды Павлом Дацюком.

— Известная история: у Павла Дацюка одна нога была короче другой. Помните, как это сказывалось на работе с ним?

— Он пришёл в команду молодой, худой даже. Здоровье не ахти было, нога не совсем прямая. Он окреп, отлично катается, работает ногами и головой, у него уникальная голова. Он получал тут травмы, уехал из команды с травмой. Я массировал его, но эта травма не была излечима без операции, я его посещал в больнице.

Казань оплатила больницу, операцию, которую мы не смогли сделать. Наш клуб не был богатым, такие процедуры не могли позволить — чуть не загубили игрока. У нас работал тогда Владимир Крикунов, заметил его и позвал в «Ак Барс» без разговора. Заплатили миллион, что ли, могу уже с числом ошибиться. Крикунов видел в нём человека, хоккеиста.

— Вы видели, какая звезда может вырасти из него?

— Тренер смотрит игровые качества, я на это не сразу гляжу. Он был немного лёгкий тогда, вес не набрал ещё. Руководители у нас тогда были не особенно хоккейные — что директор, что его заместитель. Не могу сказать, кто его приметил, кроме Крикунова, но детские тренеры его хвалили, что-то они в нём видели, — сказал Гайнуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.