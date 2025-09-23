«Говорю Мартемьянову: ты как конь!» Массажист «Автомобилиста» — о самоотверженных игроках

Массажист «Автомобилиста» Ильшат Гайнуллин назвал имена самых самоотверженных хоккеистов из тех, с которыми приходилось работать.

— Самый самоотверженный хоккеист на вашей памяти?

— Саша Карцев всю жизнь в «Автомобилисте» провёл, 16 лет, его можно поставить в пример всем. Была отличная тройка Булатов — Дацюк — Симаков: одно звено, которое играло в большинстве, в меньшинстве, забивали, а у остальных была задача только одна — не пропустить. Сейчас в команде играет Кирилл Воробьёв — всё ловит на себя. Ещё из бывших игроков можно вспомнить таких защитников, как Владимир Каримов, Юрий Глотов — столько их было, надо в голове перебирать.

Андрей Мартемьянов — крепыш, всё брал на себя. Он когда пришёл в команду, я просто обалдел. Он вернулся из ЦСКА, и у него бедро было во-о-о-т такое, огромное. Я такого никогда не видел: он сам по себе мужик здоровый, а в армии его ещё погоняли, подкачали. Я говорю: ты как конь, в ЦСКА же одни кони! Был Володя Ерёмин — железный человек, всё ловил на себя, боли не чувствовал, — сказал Гайнуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.