Массажист «Автомобилиста» — о тренерах клуба: Кутергин эмоциональный, Крикунов простой

Массажист «Автомобилиста» Ильшат Гайнуллин заявил, что Владимир Крикунов очень простой в общении, а самым эмоциональным тренером на его памяти назвал Виктора Кутергина.

— А кто из тренеров запомнился вам больше всего?
— Работа тут административная: он говорит — мы выполняем. Конкретного задания у нас нет, как и получать мотивацию что-то делать или нет. Когда тренеров было мало, мы ближе, может быть, были друг к другу. Теперь так стало много народу, что тренеры сами по себе стали, мы особо к ним не лезем уже, отдельно варимся.

Самый эмоциональный тренер на моей памяти? Виктор Кутергин! И матом мог, и байками затравить, язык без костей у него был. Мог на собрании рассмешить коллектив, когда вроде на игру собирались. Любил общаться, много сам рассказывал, контактировал. Крикунов очень простой в общении, не кричал никогда. Марек Сикора мог остановить тренировку, если ему не нравилось, как работает команда, «напихать» и снова начинать. Когда совсем плохо ребята делали, мог просто с тренировки отпустить: не хотите работать — что вас мучить? — сказал Гайнуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильшатом Гайнуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Нога у Дацюка не совсем прямая, но голова уникальная». Беседа с легендой «Автомобилиста»
«Нога у Дацюка не совсем прямая, но голова уникальная». Беседа с легендой «Автомобилиста»
