Массажист «Автомобилиста»: раньше игроков заставляли делать заминку, а теперь это бизнес

Массажист «Автомобилиста» Ильшат Гайнуллин заявил, что современные хоккеисты относятся к самоподготовке строже, чем в советское время.

— Действительно ли современные хоккеисты куда строже относятся к самоподготовке, чем в советское время?

— Действительно. Всё на деньгах сейчас завязано, система контрактная: нужно прийти готовым, чтобы получить контракт, бегать, кататься. Если ты лежишь на диване всё лето, контракт не получишь. Сейчас многие после завершения сезона и в зал ходят, и спортивное питание принимают для мускулатуры. Раньше просто заставляли размяться, после игры потянуться, а теперь они самостоятельно делают заминку: они понимают, что это им надо, травму получить никто не хочет. Это уже бизнес, хоккеисты задействуют и нас, и зал, и специальное питание, чтобы достичь результата.

— Какого из ветеранов можно назвать примером для молодых в плане работы?

— Выделю, наверное, Андрея Субботина. Досконально готовился, следил за дисциплиной, нарушений режима практически не было у него. Он более ответственный среди всех, пожалуй, — сказал Гайнуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.