Массажист «Автомобилиста»: самый обрусевший легионер? Это Якуб Коварж

Массажист «Автомобилиста»: самый обрусевший легионер? Это Якуб Коварж
Массажист «Автомобилиста» Ильшат Гайнуллин ответил, кто из легионеров екатеринбургского клуба сильнее всех обрусел.

— В нулевые в «Автомобилист» стали приезжать первые иностранцы. Как отличалась работа с ними?
— Они те же люди и те же хоккеисты — приезжают зарабатывать и работать. Проблема, когда не понимаешь, — это сложно. Пытались найти подход, есть онлайн-переводчики на телефонах, какие-то работники знали язык и могли подсказать. Все они были корректными, нормальными хоккеистами, никто не борзел, не наглел. Даже когда они уходили, то уходили по желанию главного тренера, по игровым качествам.

Якуб Коварж и Стефан Да Коста уже полноценно выучили язык. Кто ещё из наших легионеров так обрусел?
— Одно дело — выучить язык, а другое — смотреть фильмы, слушать песни. Это уже не только разговорная речь. Когда человек уже рассуждает по-русски, вот тогда уже душа обрусевшая. Некоторые могли, но иностранцам сложно жить на русский манер, мне кажется, не всегда они понимают, как мы живём в быту. Многие пытаются вникнуть в основные фразы, чтобы понимать сущность разговора. Самый обрусевший — это всё-таки Якуб, — сказал Гайнуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильшатом Гайнуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Нога у Дацюка не совсем прямая, но голова уникальная». Беседа с легендой «Автомобилиста»
«Нога у Дацюка не совсем прямая, но голова уникальная». Беседа с легендой «Автомобилиста»
