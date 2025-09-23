Скидки
Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Каролина – Тампа, результат матча 23 сентября 2025, счет 1:2, предсезонный матч НХЛ

«Тампа» без Кучерова обыграла «Каролину» в предсезонном матче НХЛ, у Никишина — передача
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Лиллеберг (Чаффи, Гики) – 19:59     0:2 Чаффи (Мозер, Гики) – 26:07 (pp)     1:2 Стэнковен (Лабанк, Никишин) – 55:52 (pp)    

В составе победителей забивали Эмиль Лиллеберг и Митчелл Чаффи. Российский нападающий Никита Кучеров не принимал участие в этой встрече.

За «Каролину» гол забил Логан Стэнковен. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей

В следующем матче «Тампа» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 24 и 25 сентября соответственно.

Календарь предсезонных матчей НХЛ
