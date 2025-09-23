«Тампа» без Кучерова обыграла «Каролину» в предсезонном матче НХЛ, у Никишина — передача

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Эмиль Лиллеберг и Митчелл Чаффи. Российский нападающий Никита Кучеров не принимал участие в этой встрече.

За «Каролину» гол забил Логан Стэнковен. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей

В следующем матче «Тампа» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 24 и 25 сентября соответственно.