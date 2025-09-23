«Тампа» без Кучерова обыграла «Каролину» в предсезонном матче НХЛ, у Никишина — передача
Поделиться
Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2025, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Лиллеберг (Чаффи, Гики) – 19:59 0:2 Чаффи (Мозер, Гики) – 26:07 (pp) 1:2 Стэнковен (Лабанк, Никишин) – 55:52 (pp)
В составе победителей забивали Эмиль Лиллеберг и Митчелл Чаффи. Российский нападающий Никита Кучеров не принимал участие в этой встрече.
За «Каролину» гол забил Логан Стэнковен. Российский защитник Александр Никишин отметился результативной передачей
В следующем матче «Тампа» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Каролина» сыграет с «Флоридой Пантерз». Матчи пройдут 24 и 25 сентября соответственно.
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
04:49
- 22 сентября 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:14
-
22:48
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:06
-
21:58
-
21:46
-
21:32
-
21:20
-
21:02
-
20:32
-
19:56
-
19:24
-
19:12
-
19:07
-
18:56
-
18:50
-
18:44
-
18:40
-
18:34
-
18:28
-
18:22
-
17:39
-
17:12
-
16:52
-
16:18
-
16:00
-
15:45
-
15:20