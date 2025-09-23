Скидки
Хоккей

«Это очень удивило, оставило недоумение». Защитник «Амура» — о громком переходе в КХЛ

Защитник «Амура» Ярослав Дыбленко рассказал, как провёл межсезонье и назвал переход нападающего Владимира Ткачёва в «Металлург» самым громким летним трансфером в КХЛ.

— Межсезонье было насыщенным на события. Что запомнилось и как сам провёл лето?
— Каждое лето с семьёй — это чистый кайф! Много тренировался, практически без продыха. Много внимания уделял порезанной ноге. И было много льда, постоянные выкатки, ведь мне надо было многое наверстать из-за травмы. Так что лето посвятил своей физической форме и сейчас чувствую себя на все 100%! Большая работа была проделана и я сейчас чувствую её плоды — ноги бегут, голова работает.

Что касается трансферов, то из громких отмечу переход Ткачёва из «Авангарда» в «Металлург». Меня это очень удивило. И оставило недоумение, ведь я считаю его лучшим игроком лиги, — цитирует Дыбленко Metaratings.

