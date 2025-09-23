Скидки
Главная Хоккей Новости

«Лёд был не просто ужасный, а очень ужасный». Квартальнов — об игре с «Барысом» в Минске

«Лёд был не просто ужасный, а очень ужасный». Квартальнов — об игре с «Барысом» в Минске
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победного матча с «Барысом» (1:0 ОТ) раскритиковал качество льда на «Минск-Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 0
ОТ
Барыс
Астана
1:0 Энас (Лимож, Брук) – 63:06 (3x3)    

«Двумя очками мы довольны, но содержание игры оставляет желать лучшего. Но защищу ребят: лёд был не просто ужасный, а очень ужасный. Не хочу всё сваливать на лёд, у нас есть игроки очень хорошего уровня. Может, перегорели пацаны. Молодёжь в четвёртом звене дала энергию, которая была нужна. Такие матчи очень тяжёлые для вратарей. Зак — молодец. Не каждый вратарь сможет так сыграть, когда мало работы, но нужно быть сконцентрированным на все сто.

Мы ждём от Дэл Колла хорошей игры, движения, борьбы. Долго раскачиваться я ему не дам, он взрослый игрок», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

