Хоккей

Адмирал — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:30 мск

«Адмирал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:30 мск
Сегодня, 23 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
ЦСКА
Москва
В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» располагается на шестой строчке. Подопечные Леонида Тамбиева после шести сыгранных матчей имеют в активе восемь очков. ЦСКА с семью баллами после семи встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Это будет заключительная встреча команд в сезоне. В первой игре в Москве сильнее был ЦСКА со счётом 1:0.

