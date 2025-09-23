«Адмирал» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 23 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» располагается на шестой строчке. Подопечные Леонида Тамбиева после шести сыгранных матчей имеют в активе восемь очков. ЦСКА с семью баллами после семи встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Это будет заключительная встреча команд в сезоне. В первой игре в Москве сильнее был ЦСКА со счётом 1:0.