Расписание матчей ВХЛ на 23 сентября 2025 года

Сегодня, 23 сентября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 23 сентября 2025 года (время — московское):

15:00. «Динамо-Алтай» – «Тамбов»;

16:00. «Омские Крылья» – «Сокол»;

16:30. «Зауралье» – «Норильск»;

16:30. «Южный Урал» – ЦСК ВВС;

18:30. «Нефтяник» – «Торпедо-Горький»;

19:00. «СКА-ВМФ» – «Югра».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.