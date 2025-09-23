Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 23 сентября 2025 года

Сегодня, 23 сентября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 23 сентября 2025 года (время московское):

12:00. «Амурские Тигры» – МХК «Спартак»;

14:30. «Красноярские Рыси» – «Ирбис»;

14:30. «Сибирские Снайперы» – «Чайка»;

16:30. «Толпар» – «Тюменский Легион»;

18:30. МХК «Спартак MAX» – «Спутник»;

19:00. «Крылья Советов» – МХК «Молот»;

19:00. МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник»;

19:00. АКМ Новомосковск – «Мамонты Югры».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.