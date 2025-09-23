«Верх непрофессионализма». Плющев — о решении руководства «Лады» уволить Миронова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил первую отставку в новом сезоне КХЛ. «Лада» уволила Бориса Миронова. Вместо него был назначен Павел Десятков.

— Как восприняли первую тренерскую отставку в сезоне – Бориса Миронова в «Ладе»?

— Когда после полутора недель регулярного чемпионата тренеру указывают на дверь, это говорит в первую очередь о том, что в клубе вместо продуманной политики идут шараханья. На мой взгляд, когда такое происходит, в отставку должны уходить и те люди, которые назначали тренера, вели селекционную политику и так далее.

— Но у «Лады» не было видно игрового рисунка.

— Послушайте, этого рисунка сегодня нет в доброй половине команд КХЛ. Да и в принципе сентябрь – это время поиска, тем более в командах, которые за лето обновились наполовину и привели нового тренера. Это в том числе про «Ладу». Дать новому тренеру лишь полторы недели – верх непрофессионализма, — цитирует Плющева Russia-Hockey.