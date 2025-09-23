«Игра вышла очень классной». В. Кузнецов — о победе «Шанхая» над «Торпедо» со счётом 1:0

Нападающий «Шанхайских Драконов» Владимир Кузнецов оценил минимальную победу над «Торпедо» (1:0).

— Сегодня в раздевалке непривычно тихо, несмотря на такую «тугую» победу. Устали?

— Игра, конечно, вышла очень классной, огромное количество игровых моментов. Я бы даже сказал яркая при наличии всего одного гола. Могли забить намного раньше, но хорошо, что смогли дожать соперника в овертайме.

— А гол-то шальной получился.

— Ой, когда шайба всю игру никак не идёт в ворота, штанги, опасные моменты у обеих команд, то даже рикошет может привести к голу. Любая шайба у ворот голкипера потенциально опасна – очки то будут те же в случае взятия ворот. Хорошо, что хоть такая сегодня сыграла в нашу пользу.

— Почему хоть такая? Очень важные два очка, да и наиграли вы на другой счёт.

— Вот именно, без разницы, как она была забита. Идём дальше.

— Вы так много бросали сегодня, а добивания нет — и всё тут. По углам пустота.

— Действуем исключительно по требованию нашего тренера. Не добиваем, значит, будем подтягивать этот момент, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.