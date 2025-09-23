«Тренер даёт свободу творчеству». Форвард «Шанхайских Драконов» — о стиле игры команды

Нападающий «Шанхайских Драконов» Владимир Кузнецов после победы над «Торпедо» (1:0) рассказал о стиле игры китайского клуба.

— Вы так много бросали сегодня, а добивания нет — и всё тут. По углам пустота.

— Действуем исключительно по требованию нашего тренера. Не добиваем, значит, будем подтягивать этот момент.

— Видела сегодня только один рисковый наброс в ворота «Торпедо», когда бросали из-за спины. Остальные попытки были скучные.

— Нет, тренер даёт свободу творчеству. Просто мы были нацелены бежать и бросать, а так, конечно, можно самому что-то сообразить (улыбается).

— Были опасения, что залажаете Рыбару «сухарь»?

— Патрик сегодня был на высоте, тут нечего сказать. Особенно спас в конце игры, было несколько моментов, в которых он выручил команду. Очень рад за него.

— Какие мысли насчёт следующей игры? Понимаю, что от этой бы оклематься.

— А я бы сказал, что будет круто сыграть в такой же хоккей, как с «Торпедо», только с одним нюансом – наконец начать реализовывать моменты. И вообще обрести стабильность в игре, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.