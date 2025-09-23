Скидки
Хоккей

32-летний защитник Кулик пополнил состав «Салавата Юлаева»

32-летний защитник Евгений Кулик переходит в «Салават Юлаев», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

За свою карьеру Кулик успел поиграть в КХЛ за «Авангард», «Спартак», «Амур», «Трактор» и «Югру». Прошедший сезон защитник начинал в Хабаровске, а по ходу чемпионата перешёл в омский клуб. В составе «Авангарда» Кулик во время плей-офф сыграл четыре матча, забросив три шайбы. Евгений стал лучшим снайпером защитником-команды и третьим бомбардиром среди игроков обороны. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 605 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 69 результативных передач с показателем полезности «+19».

