Главный тренер «Локомотива» Хартли сфотографировался с возглавляющим «Сочи» Крикуновым

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после победной игры с ХК «Сочи» (5:0) сфотографировался с возглавляющим южан Владимиром Крикуновым.

Крикунов возглавлял минское, рижское и московское «Динамо», словенские клубы «Акрони Есенице» и «Целе», «Спартак» и «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Барыс», «Динамо» (Санкт-Петербург). С московским «Динамо» Владимир Крикунов побеждал в чемпионате страны в сезоне-2004/2005. В качестве главного тренера выводил сборную Беларуси в полуфинал Олимпиады-2002, завоёвывал со сборной России бронзовые и серебряные медали чемпионатов мира.

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых набрал 11 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с пятью очками после шести встреч располагается на 10-й строчке Запада.