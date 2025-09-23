Ротенберг ответил на вопрос, сможет ли Евгений Кузнецов перезагрузить свою карьеру

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг ответил на вопрос, сможет ли бывший нападающий СКА Евгений Кузнецов перезагрузить свою карьеру.

— Вам интересно, сможет ли Евгений Кузнецов перезагрузить свою карьеру?

— Желаю удачи — и дай бог здоровья. Это главное, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.