Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Металлург» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Магнитогорский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых записал на свой счёт 12 очков. Подопечные Андрея Разина занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с восемью баллами после семи встреч располагается на шестой строчке в таблице Запада.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
«Это очень удивило, оставило недоумение». Защитник «Амура» — о громком переходе в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android