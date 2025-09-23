«Металлург» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 23 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Магнитогорский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых записал на свой счёт 12 очков. Подопечные Андрея Разина занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с восемью баллами после семи встреч располагается на шестой строчке в таблице Запада.