«Металлург» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 23 сентября, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и московским «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Магнитогорский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл семь матчей, в которых записал на свой счёт 12 очков. Подопечные Андрея Разина занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с восемью баллами после семи встреч располагается на шестой строчке в таблице Запада.