«Это был наш лучший матч в сезоне». Спунер — о победе «Шанхайских Драконов» над «Торпедо»
Поделиться
Нападающий «Шанхайских Драконов» Райан Спунер прокомментировал победный матч с «Торпедо» (1:0 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 0
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Меркли (Рендулич, Спунер) – 63:09 (4x3)
«Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, и все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Хорошо видеть такую игру команды. Заброшенная шайба была неким везением, но создали много шансов в основное время и могли забросить ещё тогда. Я думаю, что мы были лучшей командой в этот вечер и заслужили победу», — сказал Спунер Metaratings.ru.
«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли шесть матчей, в которых набрали семь очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:09
-
12:45
-
12:33
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
11:30
-
11:18
-
11:05
-
10:55
-
10:40
-
10:33
-
10:25
-
10:15
-
09:49
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
04:49
- 22 сентября 2025
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:14
-
22:48
-
22:40
-
22:36