«Это был наш лучший матч в сезоне». Спунер — о победе «Шанхайских Драконов» над «Торпедо»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райан Спунер прокомментировал победный матч с «Торпедо» (1:0 ОТ).

«Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, и все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Хорошо видеть такую игру команды. Заброшенная шайба была неким везением, но создали много шансов в основное время и могли забросить ещё тогда. Я думаю, что мы были лучшей командой в этот вечер и заслужили победу», — сказал Спунер Metaratings.ru.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли шесть матчей, в которых набрали семь очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.