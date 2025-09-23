Скидки
Главная Хоккей Новости

«Это был наш лучший матч в сезоне». Спунер — о победе «Шанхайских Драконов» над «Торпедо»

Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райан Спунер прокомментировал победный матч с «Торпедо» (1:0 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 0
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Меркли (Рендулич, Спунер) – 63:09 (4x3)    

«Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, и все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Хорошо видеть такую игру команды. Заброшенная шайба была неким везением, но создали много шансов в основное время и могли забросить ещё тогда. Я думаю, что мы были лучшей командой в этот вечер и заслужили победу», — сказал Спунер Metaratings.ru.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли шесть матчей, в которых набрали семь очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

