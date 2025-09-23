«Это гранд нашего хоккея». Вячеслав Быков — о «Салавате Юлаеве»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от выступления «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне.

«Время, проведённое в Башкирии, я вспоминаю с тёплыми эмоциями, поэтому желаю удачи «Салавату Юлаеву» в очередном сезоне. Это ведь гранд нашего хоккея, который будет биться за высокие места. Впрочем, как он делал это всегда раньше», — приводит слова Быкова LiveResult.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимская команда занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Салават Юлаев» встретится в Новосибирске с местной «Сибирью» 24 сентября.