Хоккей

«Есть отдельные красавчики, которые показывают, что умеют играть». Плющев — об «Ак Барсе»

«Есть отдельные красавчики, которые показывают, что умеют играть». Плющев — об «Ак Барсе»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что в «Ак Барсе» нет поддержки хоккеистов и неудачная игра казанского клуба связана с психологией игроков.

«Команда – живой организм. Если команда единая, даже со своими неприятностями и трудностями, если у кого-то не идёт игра, психология команды такова, что она помогает справиться с этими проблемами. Это и есть психология команды. Помогите вратарю, не оставляйте его на пятаке одного против двух-трёх соперников, что вы в носу ковыряете где-то! А когда все тянут на себя одеяло, считают, что они настолько все великие, что им не до мелочей под воротами… Поэтому всё так и получается.

Это и есть командная психология, когда один за всех и все за одного. В «Ак Барсе» этого нет. Здесь есть отдельные красавчики, которые показывают, что мы умеем играть в хоккей, а если вы не умеете играть в хоккей — это ваши проблемы. Такого не должно быть. Я поэтому и сказал, что это вопрос психологии», — цитирует Плющева «ТИ-Спорт».

