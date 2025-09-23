Скидки
Задержан бывший президент «Автомобилиста» миллиардер Алексей Бобров

Комментарии

В Екатеринбурге задержали бизнесмена, совладельца компаний «Облкомунэнерго» и «Корпорация СТС» Алексея Боброва и его ближайшую соратницу Татьяну Черных. До этого в Москве в домах и офисах бенефициаров этих фирм прошли обыски в рамках возбуждённого ранее уголовного дела о мошенничестве, сообщает E1.RU. Отмечается, что корпорация показала чистую прибыль почти в миллиард рублей по итогам 2024 года, её баланс составил 23 миллиарда рублей.

Бобров в конце 2012 года возглавил попечительский совет «Автомобилиста», в феврале 2013 года стал президентом клуба. 4 апреля 2016 года Бобров подал заявление об уходе с должности президента «Автомобилиста» и о выходе из попечительского совета клуба.

