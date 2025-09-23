Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Барыса» Галимов и защитник «Сочи» Березин дисквалифицированы на один матч

Нападающий «Барыса» Галимов и защитник «Сочи» Березин дисквалифицированы на один матч
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей «Динамо» Мн – «Барыс» (1:0 ОТ) и «Локомотив» — ХК «Сочи» (5:0) и дисквалифицировал нападающего казахстанского клуба Эмиля Галимова и защитника южан Максима Березина на один матч.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Эмиля Галимова по п.1.30. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ХК «Сочи» Максима Березина по п.1.2.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Официально
Холодилин из «Спартака» и Крощинский из «Трактора» дисквалифицированы на один матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android