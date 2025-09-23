Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Барыса» Галимов и защитник «Сочи» Березин дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей «Динамо» Мн – «Барыс» (1:0 ОТ) и «Локомотив» — ХК «Сочи» (5:0) и дисквалифицировал нападающего казахстанского клуба Эмиля Галимова и защитника южан Максима Березина на один матч.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Эмиля Галимова по п.1.30. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ХК «Сочи» Максима Березина по п.1.2.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

