«Адмирал» отыгрался с 2:4 в третьем периоде, но проиграл ЦСКА в концовке матча
Сегодня, 23 сентября, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали гости со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Майстренко (Рой, Охотюк) – 02:23 (5x5) 0:2 Долженков (Рой, Охотюк) – 09:53 (5x4) 1:2 Старков (Шэн, Ручкин) – 11:22 (5x5) 2:2 Дарьин (Шулак) – 25:07 (5x5) 2:3 Карнаухов (Ерёменко, Коваленко) – 27:55 (5x5) 2:4 Гурьянов (Мингачёв, Полтапов) – 46:21 (5x5) 3:4 Старков (Гутик, Дарьин) – 50:29 (6x4) 4:4 Олсон (Дарьин, Ручкин) – 52:30 (5x5) 4:5 Гарднер (Спронг, Полтапов) – 58:06 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Олег Майстренко, Кирилл Долженков, Павел Карнаухов, Тахир Мингачёв и Ретт Гарднер. У «Адмирала» голы забили Степан Старков (дубль), Александр Дарьин и Кайл Олсон.
Отметим, что ЦСКА после победы прервал трёхматчевую серию поражений.
Это была заключительная встреча команд в сезоне. В первой игре в Москве сильнее был ЦСКА со счётом 1:0.
