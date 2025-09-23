«Адмирал» отыгрался с 2:4 в третьем периоде, но проиграл ЦСКА в концовке матча

Сегодня, 23 сентября, во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали гости со счётом 5:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Олег Майстренко, Кирилл Долженков, Павел Карнаухов, Тахир Мингачёв и Ретт Гарднер. У «Адмирала» голы забили Степан Старков (дубль), Александр Дарьин и Кайл Олсон.

Отметим, что ЦСКА после победы прервал трёхматчевую серию поражений.

Это была заключительная встреча команд в сезоне. В первой игре в Москве сильнее был ЦСКА со счётом 1:0.