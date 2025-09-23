Скидки
Хоккей

СКА — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 23 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Авангард
Омск
Отметим, что санкт-петербургский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл шесть встреч, в которых набрал девять очков. СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Авангарда» пятиматчевая победная серия, он с 10 очками в активе занимает второе место в таблице Востока. Всего в сезоне клуба сыграют дважды.

